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فيدرر يصعد لنصف نهائي “هالة المفتوحة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ السويسري روجر فيدرر نصف نهائي بطولة هاله المفتوحة للتنس بعدما أطاح الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

وتمكن المصنف الثالث عالميا أن ينهي المجموعة الأولى بـ6 أشواط مقابل 3، لكنه تراجع في المجموعة الثانية ليخسرها بـ6 مقابل 4 ، فيما عاد فيدرر ليبسط سيطرته على المجموعة الأخيرة بستة لأربعة منهيا المباراة لمصلحته في ساعة و55 دقيقة ليتأهل إلى ما قبل النهائي.

ويسعى فيدرر للظفر باللقب العاشر في البطولة الألمانية حيث سيلتقي منافسه الفرنسي باير هوج هاربرت والذي أطاح بالكرواتي بورنا كوريتش بعد انسحابه أمامه في ربع النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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