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تشيلي تصل ربع نهائي كوبا أميركا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في ختام الجولة الثانية من دور المجموعات في كوبا أميركا حسمت حاملة اللقب تشيلي بطاقة التأهل لربع النهائي بعد فوزها الثاني على التوالي في البطولة على حساب الإكوادور بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب آرينا فونتي نوفا بمدينة سلفادور.

تشيلي لم تنتظر سوى 8 دقائق ليفتتح خوسيه فونزاليدا أهداف المباراة بعد تسديدة يمين مرمى الأكوادور.

الإكوادور وفي الدقيقة الـ24 تحصلت على ركلة جزاء بعدما عرقل الحارس غابريل أرياس المهاجم إينير فالنسيا ليسجل المهاجم الإكوادوري هدف التعادل في الدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني وبعد 6 دقائق استطاع أليكسيس سانشيز إضافة الهدف الثاني لتشيلي بعد عرضية من الجهة اليمنى غالطت حارس الإكوادور دومينجز ليسجل سانشيز ثاني أهدافه في الكوبا .

تشيلي حافظت على تقدمها حتى نهاية المباراة لتضمن تواجدها ضمن الـ8 الكبار وتنتظر مباراة حسم الصدارة أمام الأورغواي في قمة الجولة المقبلة من المجموعة الثالثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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