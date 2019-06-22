في افتتاح الكان ..غاب صلاح وحضر تريزجيه

بداية متوقعة لمنتخب الفراعنة في كان 2019 فالمنتخب المصري يلعب على أرضه وبين جماهيره ويعد من أبرز المرشحين للتتويج باللقب القاري خاصة أنه يملك نجوما قادرة على صنع الفارق على غرار صلاح.

في المباراة دخل المصريون مهاجمين فالضغط الجماهيري المسلط عليهم فرض ذلك ولكن كل المحاولات في هز الشباك فشلت أمام دفاعات وحارس مرمى المنتخب الزيمبابوي.

في مباراة الافتتاح يمكننا أن نقول غاب صلاح وحضر تريزجيه فهو من منح منتخب بلاده النقاط الـ3 في بداية المشوار بهدف رائع في الدقيقة الـ41 بعد ذلك حاول رفاق الشناوي مرارا وتكرارا لكن دون جدوى خاصة أن الضيوف كانوا يهددون المرمى المصري بين الفينة والأخرى.

فوز أول غير مقنع للفراعنة ولكنه مهم للبدء بداية صحيحة في طريقهم نحو التتويج بلقبهم الثامن في القارة السمراء.

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