إيتو: منتخب مصر عانى على مستوى الهجوم وصلاح لم يكن في المستوى

كشف الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة الإسباني السابق، أنه في حال استمرار أداء المنتخب المصري على هذا المستوى، سيتسبب له في المعاناة خلال المباريات المقبلة.

حيث قال إيتو في تصريحات تلفزيونية:

“منتخب مصر عانى على مستوى الهجوم، ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد، لأنه كان بعيداً عن المهاجمين”.

وأضاف لاعب الكاميرون السابق:

“لم يظهر منتخب مصر بالشكل الجماعي، والجميع كان يمرر الكرة إلى محمد صلاح، كما لم يظهر مروان محسن بالمستوى المطلوب، لأنه لم يحصل على الدعم الكافي”.

هذا وشدد نجم برشلونة السابق على أن اللعب الجماعي غاب عن منتخب مصر، حيث كان التركيز على محمد صلاح طوال المباراة، وعلى الفراعنة تطوير الأداء قبل المواجهة القادمة يوم الأربعاء أمام الكونغو.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً متواضعاً على زيمبابوي بهدف دون رد في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

