رغم إصابة كاحله.. سانشيز يقود تشيلي إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا

قام أليكسيس سانشيز مهاجم تشيلي بتسجيل هدف الفوز على الإكوادور، ولم يتأثر بإصابة في الكاحل، ليقود منتخب بلاده إلى دور الثمانية في كأس “كوبا أمريكا” لكرة القدم صباح السبت.

حيث تقدمت تشيلي بهدف في الدقيقة الثامنة بهدف خوسيه فونزاليدا، لكن الإكوادور حصلت على ركلة جزاء بعد خطأ من الحارس غابرييل أرياس ونفذ إينر فالنسيا الركلة بنجاح.

كما أعاد سانشيز التقدم لتشيلي بعد متابعة كرة عرضية في الشباك من لمسة واحدة ليهز الشباك في بداية الشوط الثاني.

هذا وكشف سانشيز عقب المباراة أنه كان يلعب رغم التعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال الشوط الأول.

وتتصدر تشيلي بطلة كوبا في عامي 2015 و2016، المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، تليها أوروغواي في المركز الثاني بـ4 نقاط، ثم اليابان بنقطة واحدة فيما لا تملك الإكوادور أي نقطة.

