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دي فرانشيسكو مدربا لسامبدوريا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد سامبدوريا مع المدرب الإيطالي أوزبيو دي فرانشيسكو خلفا لمواطنه ماركو جيامباولو الذي انتقل لتدريب ميلان.

وأعلن سامبدوريا عن تعاقده مع المدرب الإيطالي لمدة 3 مواسم بداية من الصيف الحالي حتى يونيو من العام 2022.

وصرح رئيس نادي سامبدوريا ماسيمو فيريو إن دي فرانشيسكو يعد الخيار الأفضل للفريق الإيطالي حيث يمتلك نظرة كروية ستساعد سامبدوريا على التطور والنمو.

وبهذا التعاقد سيكون سامبدوريا خامس فريق يقوده دي فرانشيسكو في مسيرته التدريبية بعدما قاد فرق بيسكارا وليتشي وساسولو وروما الذي أقاله شهر مارس الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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