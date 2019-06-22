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أوغندا تتفوق على جمهورية الكونغو في الكان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح منتخب أوغندا مبارياته ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بفوزه على حساب جمهورية الكونغو بـ2-0 على أرضية ملعب القاهرة الدولي الذي استضاف مباراة الافتتاح.

وتقدم المنتخب الأوغندي في النتيجة مطلع الدقيقة 14 بواسطة لاعبه باتريك كادو لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

في الحصة الثانية أضاف ايمانويل أكاوي الهدف الثاني لمصلحة أوغندا في الدقيقة 48 لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويحصد المنتخب الأوغندي أول ثلاث نقاط له في البطولة حيث يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر المستضيفة وزمبابوي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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