أوغندا تتفوق على جمهورية الكونغو في الكان

افتتح منتخب أوغندا مبارياته ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بفوزه على حساب جمهورية الكونغو بـ2-0 على أرضية ملعب القاهرة الدولي الذي استضاف مباراة الافتتاح.

وتقدم المنتخب الأوغندي في النتيجة مطلع الدقيقة 14 بواسطة لاعبه باتريك كادو لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

في الحصة الثانية أضاف ايمانويل أكاوي الهدف الثاني لمصلحة أوغندا في الدقيقة 48 لتنتهي المباراة على هذه النتيجة ويحصد المنتخب الأوغندي أول ثلاث نقاط له في البطولة حيث يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات مصر المستضيفة وزمبابوي.

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