رينارد متحمس لخوض “الكان”.. ويشيد بزياش

تحدث مدرب المنتخب المغربي أرفي رينارد عن حماسه الشديد بخوضه نهائيات أمم افرقيا لأول مرة في تاريخه، وعبر عن تفضيله لتوقيت البطولة القديم بعيدا عن أجواء الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أسود الأطلس ونامبيا، على اعتماده الكبير على حكيم زياش نجم أياكس الهولندي الذي بإمكانه إحداث الفارق وقيادة زملائه إلى مراتب متقدمة في حال كان بكامل قدراته المعروف بها في فريقه الأوروبي.

وتقام البطولة في نسختها الحالية على الأراضي المصرية لأول مرة في فصل الصيف حيث بدأت الفعاليات يوم 21 من يونيو الجاري حتى 19 من يوليو المقبل وكانت في النسخ السابقة تقام في شهري يناير وفبراير كما تم رفع عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24.

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