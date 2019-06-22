اخبار الرياضة

النصر يخاطب اتحاد الكرة بشأن المشاركة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاطب نادي النصر اتحاد الكرة مبديا اعتراضه على الطريقة التي تم بها اختيار ممثل ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم الموسم المقبل.

وطالب النصر من خلال خطابه الموقع من قبل رئيس اللجنة التسيرية للنادي عزالدين الوكواك اتحاد الكرة بضرورة التواصل مع الاتحاد العربي وترشيح بطل الدوري الممتاز للمشاركة في الحدث العربي.

ووقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم على النادي الأهلي بنغازي ليكون ممثلا لليبيا الموسم القادم بعدما أنهى مرحلة الذهاب هذا الموسم في الدوري الممتاز في الصدارة كما رفض ترشيح ليبية أخرى.

وكان فريق الأهلي طرابلس آخر من مثل ليبيا في البطولة العربية الموسم الماضي وخرج من الدور التمهيدي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك