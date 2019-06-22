النصر يخاطب اتحاد الكرة بشأن المشاركة العربية

خاطب نادي النصر اتحاد الكرة مبديا اعتراضه على الطريقة التي تم بها اختيار ممثل ليبيا في البطولة العربية لكرة القدم الموسم المقبل.

وطالب النصر من خلال خطابه الموقع من قبل رئيس اللجنة التسيرية للنادي عزالدين الوكواك اتحاد الكرة بضرورة التواصل مع الاتحاد العربي وترشيح بطل الدوري الممتاز للمشاركة في الحدث العربي.

ووقع اختيار الاتحاد العربي لكرة القدم على النادي الأهلي بنغازي ليكون ممثلا لليبيا الموسم القادم بعدما أنهى مرحلة الذهاب هذا الموسم في الدوري الممتاز في الصدارة كما رفض ترشيح ليبية أخرى.

وكان فريق الأهلي طرابلس آخر من مثل ليبيا في البطولة العربية الموسم الماضي وخرج من الدور التمهيدي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

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