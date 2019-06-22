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كافو: لاعبا ريال مدريد مفتاح مونديال 2022

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثنى كافو النجم السابق لمنتخب البرازيل على لاعبي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وأكد أن وجودهما مع الملكي أكسبهما خبرة ونضوجا كبيرين وهو ما سيساعد المنتخب على بلوغ كأس العالم 2020.

وأوضح كافو في إحدى المقابلات التلفزيونية البرازيلية أن صغر سن اللاعبين ومستواهما يبشر بمستقبل كبير خاصة أن المونديال مازال بعيدا وهي فرصة للتدرب أكثر ليقودا السيليساو إبان كأس العالم المقبل.

وذكر بطل العالم مرتين مع البرازيل في 1994 بالولايات المتحدة و2002 بكوريا الجنوبية واليابان لاعبين آخرين في صفوف منتخب بلاده متفائلا بوجودهما إلى جانب ثنائي ريال مدريد مثل غابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو ودافيد نيريس وريتشارليسون مستشرفا لهما مستقبل واعد وجاهز لحصد البطولات العالمية.

وقال كافو إن ما سيساعد هذه الأسماء اليافعة وجود لاعبين مخضرمين وأصحاب خبرة وهم نيمار دا سيلفا وفيليبي كوتينيو والحارس أليسون بيكر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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