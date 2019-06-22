اخبار الرياضة

نيجيريا تستهل الكان بفوز على بوروندي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز المنتخب النيجيري على نظيره البوروندي بهدف نظيف ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية على ملعب الإسكندرية.

وانتهى الشوط الأول بصفر من الأهداف في ظل مستوى جيد لبروندي لكن الضغط العالي وملاحقة حامل الكرة لم يجديا نفعا ولم يغيرا لوحة النتائج.

ودخل النسور الخضراء الملعب في الفترة الثانية بشكل أفضل من سابقتها وقدموا وجها مشرفا للكرة النيجيرية لكن التسجيل تأخر حتى الدقيقة السابعة والسبعين عندما أجرى جيرنوت رور تغييرا على تشكيلته وأقحم وديون إيغالو الذي لم ينتظر كثيرا لغزو شباك بوروندي التي تخوض مشاركتها الأولى في تاريخها بنهائيات أمم افريقيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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