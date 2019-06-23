مشاركة مشرفة لسلة النجم الأزرق في إيطاليا

أنهى فريق النجم الأزرق بنغازي لكرة السلة لفئة الناشئين مشاركته في بطولة (ماثيرا) الدولية بإيطاليا والتي شارك في منافساتها 60 فريقاً من مختلف أرجاء العالم.

واستهل النجم الأزرق بنغازي مشاركته المشرفة بهذه البطولة بالفوز على فريق (رافينا الإيطالي) بنتيجة 31-8 كما تفوق على فريق (غروتاليا الإيطالي) بنتيجة 29-10.

وواصل نجومنا اليافعين عروضهم المتميزة بالانتصار على فريق (فيرنسي الإيطالي) بنتيجة 25-23.

وفي آخر مبارياتهم تفوقوا على فريق (كازا بيلا) بنتيجة 23-21.

ليختتم بذلك فريق النجم الأزرق بنغازي مشاركته بتحقيق أربعة انتصارات بينما خسر ثلاث مباريات وهو ما جعله يحظى بالتكريم من قِبل عميد بلدية ماثيرا وذلك بمنحه كأس ودرع نظير ظهوره المشرف في هذه البطولة.

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