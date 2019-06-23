انطلاق دوري كليات جامعة طبرق

انطلقت أمس السبت بملعب الخماسيات بنادي الصقور بمدينة طبرق منافسات دوري المرحوم “موسى علي المجبري” على مستوى كليات جامعة طبرق والمؤسسات التعليمية بالمنطقة.

وفي اللقاء الافتتاحي استطاع فريق كلية القانون تحقيق انتصار مثير على فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأربعة أهداف لثلاثة.

وتعادل في المباراة الثانية فريقا كلية الطب ومعهد كمبوت للمهن الشاملة بثلاثة أهداف لمثلها.

وتتواصل مباريات المسابقة يوم غد الاثنين حيث يلتقي فريق كلية الهندسة مع الآثار والسياحة بينما يتبارى فريق الموارد الطبيعية مع كلية التربية.

وفي مواجهات الثلاثاء يلتقي معهد كمبوت للمهن الشاملة مع كلية الآداب فيما يواجه المجمع الصحي فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يُذكر أن هذا الدوري يُقام تحت إشراف ورعاية المؤسسة الليبية والبحوث والتنمية.

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