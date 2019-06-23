البرازيل تمطر شباك بيرو بخماسية

اكتسح المنتخب البرازيلي نظيره البيروفي بـ5-0 ضمن مباريات الجولة الثالثة لفرق المجموعة الأولى ببطولة كوبا أميركا.

وفي ملعب أرينا كورنثيانز افتتح كاسميرو باب التسجيل لصالح المنتخب البرازيلي في الدقيقة 12 قبل أن يضاعف فيرمينو من تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع ردة فعل من قبل بيرو، ثَلَّثَ ايفرتون سوسا من حصيلة المنتخب البرازيلي في الدقيقة 32، ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبو البرازيلي إحراز الأهداف ليمضي دانيل ألفيس على الهدف الرابع.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم وليان أهداف البرازيل بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 91 تحديدا ليرفع رصيد منتخب بدلاه إلى 7 نقاط متصدرا المجموعة الأولى ومتأهلا للدور ربع النهائي.

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