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اتحاد الكرة الليبية في مأزق!!

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تنتهي مشكلة لتفتح أخرى ذراعها في مشهد الكرة الليبية المعقد وفي هذه الأيام طفت على السطح معضلة جديدة بعد اختيار الاتحاد العربي للأهلي بنغازي ممثلا لليبيا في بطولة الموسم المقبل ورفضه ترشيح اتحاد الكرة لأندية أخرى بحسب ما صرح عضو المكتب التنفيذي يونس الكزة لـ218.

واعترض النصر متمثلا في رئيس لجنته التسييرية عزالدين الوكواك الذي قدم رسالة رسمية مطالبا فيها اتحاد الكرة بتوضيح كونه المتوج بآخر بطولة في الممتاز ويحق له -بحسب بيانه- تمثيل ليبيا في المشاركات الخارجية بعد عدم اكتمال نسخة هذا الموسم.

وتعد أزمة المشاركات ملف معقدا سيواجه اتحاد الكرة طالما لم يحسم ملف استئناف الدوري من عدمه تاركا البراح للأندية في التعبير عن وجهة نظرها ويبقى السؤال الأبرز أيضا في حال المشاركة الخارجية ماذا ستقدم الأندية لكرتنا في ظل توقف الدوري وابتعاد اللاعبين عن رتم المباريات؟

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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