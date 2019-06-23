الأرجنتين ومباراة الفرصة الأخيرة

يواجه ميسي وزملائه اختبارا لن يكون هينا بعد تعثرات متكررة في كوبا أميركا أمام كل من كولومبيا وبارغواي، واليوم تتجه أنظار عشاق التانغو لمتابعة مواجهة قطر التي ستكشف النقاب عن مستقبل الفريق في التأهل للدور الثاني من عدمه بامتلاكه لنقطة واحدة من مباراتين وحاجته لتحقيق الفوز إذ من المقرر أن يعتمد سكالوني على خدمات ديبالا بجانب ميسي لتحقيق قوة هجومية ضاربة.

وفي الجهة المقابلة ستسعى كولومبيا المتأهلة سلفا من الجولة الماضية للدور ربع النهائي جاهدة لتأكيد قوتها ببطولة كوبا أميركا حين تلتقي منتخب بارغواي الذي ظفر بنقطتين في أول جولتين ولكنها تحتاج لنقاط الفوز للترشح للدور المقبل دون الدخول في حسابات معقدة لا داعي لها.

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