المنتخب القطري: لا يوجد لدينا وصفة سحرية لإيقاف ميسي لكننا سنُحاول

أعلن الإسباني فيلكس سانشيز باس، المدير الفني للمنتخب القطري، السبت، إنه لا يوجد وصفة خاصة لإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن لاعبيه سيحاولون التخفيف من خطورته في مباراة الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، الأحد، في بطولة كوبا أمريكا.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة:

“لا توجد وصفة سحرية لإيقاف ميسي، الكل يعرف ميسي ويعرف ما يقدمه، سنعمل على تخفيف خطورته، الكثير من اللاعبين منشغلين بكيفية إيقافه، لكن نحن نسعى لإيقاف منتخب بكامله”.

وتابع أنه يعلم مدى أهمية مباراة فريقه أمام الأرجنتين، وأنها مصيرية للتانغو في بطولة هامة قارياً، وأنه يريد أن يكون لفريقه نصيب في هذه المشاركة.

كما أكد أن فريقه تعلم ويتعلم خلال هذه البطولة، ويحقق الاستفادة من هذه المشاركة.

وأضاف:

“أعلم أن هذه المشاركة الأولى لنا، ولا أحد يعرفنا هنا، لكننا جئنا للمنافسة، ونريد أن نثبت أنفسنا أمام منتخب قوي مثل الأرجنتين”.

هذا ويستعد المنتخب القطري لدخول التاريخ عندما يلتقي نظيره الأرجنتيني على ملعب غريميو أرينا بمدينة بورتو أليغير البرازيلية، في مباراة هامة وحاسمه في كوبا أمريكا.

