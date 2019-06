كشف الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف بعد ساعات قليلة من قيادته لمنتخب البرازيل للفوز على بيرو بنتيجة 5-0 في بطولة كوبا أمريكا.

حيث كتب ألفيس البالغ 36 عاماً على حسابه الرسمي في “إنستغرام”:

“تنتهي دورة أخرى في حياتي اليوم، وهي دورة مليئة بالانتصارات وبها الكثير من الخبرات، أود أن أشكر عائلة باريس سان جيرمان على الفرصة التي أتيحت لنا معاً لكتابة صفحة في تاريخ النادي”.

هذا وفاز ألفيس، الذي أصبح قائداً للمنتخب البرازيلي بدلاً من نيمار في كوبا أمريكا الشهر الماضي، بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة في موسمين باستاد بارك دي برينس.

كما انضم النجم البرازيلي للنادي الفرنسي في عام 2017 بعد تجارب ناجحة مع إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس، قبل أن يقرر المغادرة هذا الصيف مع نهاية عقده، لكنه لم يوضح وجهته المقبلة بعد الفريق الباريسي.

وكان ألفيس قد سجل هدفاً في فوز فريقه منتخب السيليساو العريض الذي ضمن له التأهل إلى ربع نهائي المسابقة، على حساب بيرو، بخماسية نظيفة، ليصبح أكبر لاعب سناً يسجل في البطولة منذ 96 عاماً.

The post داني ألفيس يُعلن رسمياً رحيله عن باريس سان جيرمان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا