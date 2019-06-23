إيفرتون “جوهرة السامبا” في كوبا أميركا

قبل بداية بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة في البرازيل، لم يسمع مشجعو المنتخب البرازيلي عن الجناح إيفرتون سواريس والذي تألق خلال البطولة وتمكن من الظهور بمستوى جعل المدرب تيتي يعتمد عليه خلال المباريات الماضية .

وتم اختيار إيفرتون كأفضل لاعب في مباراة المنتخب البرازيلي أمام منتخب البيرو التي انتهت بفوز السامبا بخماسية نظيفة حيث سجل اللاعب هدفاً جميلاً في أول مباراة يشارك اللاعب فيها أساسي وبشكل كامل .

وسلط لاعب فريق غريميو البرازيلي الأنظار بعدما تألق في المباراة الافتتاحية والمباراة الأخيرة خلال دور المجموعات من بطولة كوبا أميركا ويشتهر صاحب الـ23 عاماً باسم “سيبولينيا” نسبة إلى الشخصية الكرتونية البرازيلية والتي تحمل نفس الاسم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية