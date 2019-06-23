السنغال تبدأ مشوارها في الكان بمواجهة تنزانيا

يفتتح المنتخب السنغالي مبارياته ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية بمواجهة تنزانيا ضمن فرق المجموعة الثالثة في ملعب الدفاع الجوي.

ويدخل المنتخب السنغالي المباراة وهو مرشح فوق العادة لنيل نقاطها لما يمتلكه من مواهب قوية في البطولات الأوروبية على رأسها مهاجم ليفربول ساديو ماني ومدافع نابولي كاليدو كوليبالي.

ويشرف على حظوظ المنتخب السنغالي مدربه أليو سيسيه الذي حذر لاعبيه من التهاون في مباراتهم الافتتاحية لضمان الانطلاق في البطولة بأفضل صورة ممكنة خاصة أن منتخب أسود التيرنغا سيواجه منافسة قوية في مجموعته.

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