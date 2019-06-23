“نجم الأفيال” تحت أنظار الإنتر وأتلتيكو

يتنافس ناديي إنتر ميلانو الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني على ضم المهاجم الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب فريق ليل الفرنسي لضمه الموسم المقبل .

وأوردت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن الصراع اشتد بين النيراتزوري والروخي بلانكوس للتعاقد مع الموهبة الإيفوارية والتي تألقت في الموسم الماضي رفقة فريق ليل .

ووفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية فإن المفاوضات بين الإنتر وأتلتيكو ماتزال متواصلة مع مسؤولي النادي الفرنسي في حين قدرت الصحيفة الفرنسية قيمة الصفقة بقرابة 90 مليون يورو .

ويتطلع أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان ليكون بيبي بديلاً مناسباً في حال ضمه في الميركاتو الحالي ، فيما يأمل إنتر ميلانو الدخول إلى سوق الانتقالات بقوة بعد تعاقده مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حيث من المتوقع أن يدخل الفريق الإيطالي الميركاتو بقوة مع إدارته الصينية.

وتمكن بيبي من الحصول على وصافة ترتيب الهدافين في الدوري الفرنسي الموسم الماضي برصيد 22 هدفاً ليأتي بعد هداف باريس سان جيرمان كيليان مبابي كما ساهم في صناعة 11 هدفاً .

ويلعب نيكولاس بيبي مع منتخب الأفيال ضمن بطولة أمم أفريقيا والتي تحتضنها مصر في هذه الفترة حيث تفتتح كوت ديفوار مبارياتها بمواجهة جنوب أفريقيا .

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