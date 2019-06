تعرف على أكثر أندية كرة القدم دفعاً للرواتب في العالم

تصدر نادي برشلونة الإسباني المرتبة الأولى ضمن قائمة الأندية الرياضية الأكثر دفعاً للرواتب في العالم، بنحو 11.6 مليون يورو كمتوسط للاعب الواحد في صفوف الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن برشلونة تفوق على كثير من الأندية أبرزها غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يدفع نحو 9 ملايين يورو كمتوسط للاعب الواحد.

هذا ويعود تفوق البلوغرانا في قائمة أجور اللاعبين، بسبب تجديد عقود لاعبيه خلال العامين الماضيين، خاصة عقد نجمه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي الجديد الذي يضمن له الحصول على أكثر من 40 مليون يورو سنوياً.

وجاءت قائمة الأندية الـ5 الأكثر دفعاً للرواتب في كرة القدم كالآتي:

1- برشلونة الإسباني: 11.6 مليون يورو كمتوسط للاعب الواحد

2-ريال مدريد الإسباني: 9 ملايين يورو

3- يوفنتوس الإيطالي: 7.5 مليون يورو

4- مانشستر يونايتد الإنجليزي: 7.3 مليون يورو

5- بايرن ميونخ الألماني: 7.1 مليون يورو.

