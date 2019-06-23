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النيران الصديقة تنقذ المنتخب المغربي في “الكان”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق المنتخب المغربي، اليوم الأحد، فوزا صعبا في أول ظهور له في كأس الأمم الأفريقية بمصر بعدما تجاوز منتخب ناميبيا بهدف دون رد جاء في الدقيقة 89 بعدما حول المدافع اتامونوا كيميني الكرة في مرماه بالخطأ.

ورغم عديد المحاولات التي قام بها المنتخب الغربي خلال شوطي المباراة، إلا أن أسود الأطلس لم يكونوا مقنعين خاصة أنهم يمتلكون تشكيلة من النجوم يقودها المدرب المخضرم هيرفي رينارد.

ويحسب للمغرب أنه حقق “فوزا صعبا” في انتظار مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه كوت ديفوار في الجولة المقبلة من دور المجموعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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