النيران الصديقة تنقذ المنتخب المغربي في “الكان”

حقق المنتخب المغربي، اليوم الأحد، فوزا صعبا في أول ظهور له في كأس الأمم الأفريقية بمصر بعدما تجاوز منتخب ناميبيا بهدف دون رد جاء في الدقيقة 89 بعدما حول المدافع اتامونوا كيميني الكرة في مرماه بالخطأ.

ورغم عديد المحاولات التي قام بها المنتخب الغربي خلال شوطي المباراة، إلا أن أسود الأطلس لم يكونوا مقنعين خاصة أنهم يمتلكون تشكيلة من النجوم يقودها المدرب المخضرم هيرفي رينارد.

ويحسب للمغرب أنه حقق “فوزا صعبا” في انتظار مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه كوت ديفوار في الجولة المقبلة من دور المجموعات.

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