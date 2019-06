نُقل مهاجم المنتخب النيجيري صمويل كالو إلى المستشفى عشية أول مباراة لمنتخب بلاده لمواجهة بوروندي في كأس أمم إفريقيا أثناء مران النسور، وسط شكوك بإصابته بأزمة قلبية.

حيث أوضح نادي جينت البلجيكي حقيقة إصابة لاعبه السابق، بعد سقوطه في مران النسور الخضراء الجمعة.

هذا وكتب النادي البلجيكي عبر حسابه بموقع “تويتر”:

“لحسن الحظ، لم يتعرض لاعبنا السابق صامويل كالو لأزمة قلبية، سقط مغشياً عليه في المران بسبب الجفاف الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، نتمنى لك الشفاء العاجل يا صامويل”.

كما قال تويين إيبوي المتحدث باسم الفريق النيجيري إن كالو البالغ 21 عاماً، في حالة مستقرة ومريحة بعد إجراء فحوصات في المستشفى.

ويخطط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإقامة فترتي تبريد مدتها ثلاث دقائق لكل مباراة، بما يتماشى مع قواعد الفيفا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مصر.

The post بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. سقوط لاعب نيجيري مغشياً في كأس أمم أفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا