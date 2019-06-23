هاميلتون يكرس سيطرة “مرسيدس” ويتوّج في فرنسا

عزز السائق البريطاني لويس هاميلتون هيمنته على بطولة العالم لسباقات السيارات “الفورمولا1” هذا الموسم بعدما توج بجائزة فرنسا الكبرى.

واحتل هاميلتون المرتبة الأولى بفارق ثماني عشرة ثانية عن أقرب ملاحقيه وزميله في مرسيدس فالتيري بوتاس الذي حل ثانياً فيما احتل سائق فريق فيراري تشارلز لوكير المركز الثالث وجاء زميله في الفريق الألماني سبيستيان فيتيل في المركز الخامس للسباق.

وبذلك يواصل فريق مرسيدس سيطرته المطلقة على سباقات الموسم بعدما استحوذ على المرتبتين الأولى والثانية للمرة السادسة ضمن سباقات الموسم الحالي، كما يستمر السائق البريطاني بصدارته للترتيب العام بفارق 36 نقطة عن بوتاس، و76 نقطة عن سباستيان فيتيل بعدما حصد اللقب في سعيه للحفاظ على بطولة العالم.

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