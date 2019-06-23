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الأولمبية تبحث المشاركة بالألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس اللجنة الأولمبية الليبي الدكتور جمال الزروق مع رئيس وأعضاء لجنة وضع المعايير للمشاركة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية والتي ستحتضنها المغرب في أغسطس المقبل.

وتم خلال الاجتماع متابعة أعمال اللجنة والمراحل التي وصلت إليها، حيث تم تقديم التفاصيل ونتائج الاجتماعات السابقة والخطوات المتبعة لمشاركة المنتخبات الوطنية.

وأكد الزروق خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في إتمام عمل اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية لن تتدخل في اختصاصات لجنة وضع المعايير.

وتم التأكيد على آلية وكيفية المشاركة بالألعاب وجاهزية قوائم الرياضيين والوفد المشارك، حيث من المقرر أن تكون جاهزة في 30 يونيو المقبل للتنسيق مع الجانب المغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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