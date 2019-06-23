بداية مثالية للسنغال رغم غياب “ماني”

حقق منتخب السنغال فوزا على حساب تنزانيا بهدفين دون، الأحد، في أول مبارياته في كأس أمم أفريقيا رغم غياب نجمه الأول ساديو ماني الذي تابع المباراة من المدرجات.

ودخل منتخب السنغال مهاجما منذ البداية وهدد شباك منتخب تنزانيا في أكثر من مناسبة، ولكنه انتظر حتى الدقيقة 32 ليفتتح بالدي دياو كايتا النتيجة لمنتخب بلاده لينتهي الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف.

ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني، وبقيت السنغال في الهجوم وتنزانيا بالدفاع لتثمر هجمات السنغاليين عن هدف ثان جاء بإمضاء كريبان دايتا في الدقيقة 65، لتمر بعدها دقائق المباراة دون أي جديد وليظفر منتخب السنغال بأول ثلاث نقاط في كان مصر 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية