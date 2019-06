الأرجنيتن تخرج من عنق الزجاجة وكولومبيا تحصد العلامة الكاملة

بفرضية واحدة دخل منتخب الأرجنيتن مواجهته مع المنتخب القطري بسبب الوضعية الصعبة التي وضع نفسه فيها وما هي إلا دقائق معدودة حتى تنفس سكالوني الصعداء بتسجيل المتحرك “لوتارو مارتينيز” الهدف الأول . بعد الهدف دخل منتخب التانغو مرحلة الشك بعد سيطرة قطرية وتراجع في مبالغ فيه للأرجنيتن. في الشوط الثاني تحرر رفاق ميسي وقدموا أفضل أشواطهم بالبطولة وبتمريرة متقنة من البديل “ديبالا” سجل “اقويرو” الهدف الثاني لتعبر الأرجنتين للدور الثاني وتواجه فنزويلا. في المواجهة الأخرى للمجموعة الثانية أثبت منتخب كولومبيا أنه مرشح فوق العادة بفوزه على البارغواي بهدف دون مقابل وبتحقيقه العلامة الكاملة من النقاط بالرغم أن المباراة تحصيل حاصل بالنسبة له . هدف المباراة الوحيد جاء منتصف الشوط الأول عن طريق لاعب وسط فلامينغو البرازيلي “غوستافو كويبار” . بعد الهدف كانت ردات البارغواي خجولة وكاد الكفيتيروس أن يضيفو الهدف الثاني في أكثر من مناسبة لتغادر البارغواي البطولة وتنتظر كولومبيا صاحب الترتيب الثاني في المجموعة الثالثة.

