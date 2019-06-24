سان جيرمان “يُباغِت” نيمار.. بـ”بديل جاهز”

أظهر تقرير لافت نشرته في وقت مبكر اليوم الإثنين صحيفة “موندو ديبورتيفو” الرياضية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد أصبح يتعامل ب”سياسة الأمر الواقع” مع رحيل المُهاجِم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف بطل الموسم الماضي من الدوري الفرنسي، خصوصا بعد تسريبات وتلميحات من اللاعب البرازيلي بشأن نيته العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني الذي رحل عنه قبل نحو عامين بأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم منذ انطلاق اللعبة قبل عقود طويلة.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن النادي الفرنسي قد حدّد البديل الذي سيلعب مكان النجم البرازيلي في خط هجوم “حديقة الأمراء”، إذ تقول الصحيفة إن إدارة النادي الباريسي قد وقع خيارها على اللاعب الإيفواري الذي يلعب حاليا لنادي ليل الفرنسي نيكولا بيبي الذي تجري اتصالات بشأنه، وسط تقديرات لشراء خدماته بصفقة من المحتمل أن تتعدى الثمانين مليون يورو، إذ يبلغ اللاعب بيبي 24 عاما، فيما كانت تراقبه عيون وسطاء وسماسرة لصالح أندية شهيرة في الدوري الإسباني عُرِف منها نادي أتليتكو مدريد، وأيضا في الدوري الإنجليزي لصالح ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد.

وإذا ما صحّ تقرير الصحيفة، فإن خطوة النادي الباريسي تحديد بديل نيمار تعطي إشارة إلى أن إدارته باتت منفتحة تماما على عروض لشراء نيمار، إذ يتردد وفق تقارير نية ناديي برشلونة وريال مدريد الظفر بخدماته، لكن باريس سان جيرمان يشترط أن تُدفع صفقة انتقاله إلى الدوري الفرنسي قبل عامين، والتي وصلت إلى نحو 220 مليون يورو، دون أن يُعْرف ما إذا كان النادي الباريسي بصدد تسوية ودية لشروط مخفية تتعلق بالبند الجزائي في العقد مع نيمار.

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