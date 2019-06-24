بكاء مُرّ لـ”نواعم الكاميرون” بسبب “الفار اللئيم”. شاهد

أُجْهِشت أكثر من لاعبة في منتخب سيدات الكاميرون لكرة القدم ب”بكاء مُرّ” رصدته عدسات المصورين في العاصمة الفرنسية باريس التي تشهد منافسات مونديال منتخبات السيدات، بعد أن عبّرت أكثر من لاعبة كاميرونية عن استيائها من “تقنية الفار” التي لجأ إليها طاقم تحكيم المباراة التي جمعت المنتخب الأفريقي مع منتخب إنجلترا الذي تأهل إلى مرحلة ربع النهائي، ووقف مجريات اللعب للتأكد من تقنية الفيديو، التي بدأت تثير إشكالات عدة في ملاعب كرة القدم حول العالم.

وتوقف اللعب أكثر من مرة بين الكاميرون وأنجلترا التي فازت بثلاث أهداف دون رد، بعد أن ألغى طاقم التحكيم هدفا كاميرونيا بعد اللجوء ل”تقنية الفار”، فيما جرى اللجوء إلى التقنية ذاتها لفحص عدة إشكالات وقعت في المباراة المثيرة للجدل، إذ غطى مشهد لاعبات كاميرونيات وهن يحتضن بعض بعد إطلاق صافرة النهاية، والدموع تسيل بغزارة من عيونهن على فوز أنجلترا، إذ تسابقت عدسات المصورين لالتقاط “الدموع المرة” ل”نواعم الكاميرون”، علما أن لاعبات كاميرونيات لم يكن ينوين إكمال المباراة في النصف الثاني من الشوط الثاني اعتراضا على لجوء طاقم التحكيم إلى تقنية الفيديو، ووقف اللعب أكثر من مرة.

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