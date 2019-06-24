ما هي أكبر “هزيمة” في كرة القدم؟.. لن تُصدّق

هزائم “كبيرة وكثيرة” صُنّفت بأنها قاسية جدا في ملاعب كرة القدم، بعضها دخل موسوعة الأرقام القياسية “غينيس” إما لغرابتها أو لأحداث وتطورات وقعت أثناء المباراة، لكن تاريخ ملاعب كرة القدم يُظْهِر أن “أكبر وأثقل” هزيمة سجلتها ملاعب كرة القدم حول العالم كانت في قارة أفريقيا، وتحديدا في مدغشقر الدولة التي ينتمي إليها رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، فيما لا تزال المباراة التي جمعت بين ناديي “أديما”، و”أوليمبيك دو ليميرين” في دوري مدغشقر هي صاحبة الرقم القياسي في أكبر هزيمة في تاريخ ملاعب كرة القدم منذ انطلاقة اللعبة.

وانتهت المباراة العجيبة والمثيرة للجدل بعد أن سجّل فريق أديما (149) هدف بدون رد من جانب نادي أوليمبيك دوليميرين، أي بمعدل 1.6 هدف في كل دقيقة من دقائق المباراة التسعين، والتي أقيمت عام 2002 لتدخل التاريخ كأكبر مباراة سُجّلت فيها أهداف، فيما الطريف أن الفريق الخصم لم يستطع أن يُسجّل ولو هدفا واحد لحفظ ماء وجهه، فيما تبدو أكبر هزيمة على صعيد المنتخبات في عالم المستطيلات الخضر من نصيب منتخب جزيرة ساموا الأميركية على يد المنتخب الأسترالي عام 2000 الذي أمطر شباك خصمه ب31 هدفا دون رد، في تصفيات تمهيدية لنهائيات كأس العالم عام 2002 التي استضافتها قارة آسيا بتنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية.

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