افتتح المنتخب الجزائري مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بفوزه على نظيره الكيني بنتيجة 2-0، الأحد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

حيث أنهى لاعبو المنتخب الجزائري المهمة منذ الشوط الأول بفضل ثنائية، بغداد بونجاح في ورياض محرز.

هذا وحصد المنتخب الجزائري، أول 3 نقاط له بالمجموعة ليتقاسم الصدارة مع نظيره السنغالي، الذي تغلب على منتخب تنزانيا بالنتيجة ذاتها.

The post المنتخب الجزائري يفتتح مشوارة في أمم أفريقيا بفوز ساحر على كينيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا