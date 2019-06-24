فتحي حمزة لـ (وال): من لم يسدد اشتراكه السّنوي لن يشارك في انتخابات نقابة الإعلاميين الرياضيين

بنغازي 24 يونيو 2019 (وال)- جدّدت النّقابة العامّة للإعلاميين الرّياضيين، ثقتها في ناطقها الرّسمي “فتحي حمزة”، بتمديد فترة مهمته رئيساً للجنة التّنظيم.

هذا وجاء ذلك – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إلى جانب ترأسه للجنة، فقد كلف بتحصيل رسوم اشتراك وعضوية النقابة للسنة المالية 2018م، وذلك وفقًا للقرار رقم 7 لسنة 2019، والذي حدد يوم 30 أغسطس 2019م كنهاية مدة اللجنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة فتحي حمزة ــ في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية ــ إنه “فور استلامنا للقرار، قُمنا بمخاطبة رؤساء التنسيقيات المعتمدة، لدى النقابة في كامل أنحاء ليبيا”.

وتابع حمزة : “طالبنا ـ في الخطاب ـ بضرورة تسديد رسوم الاشتراك، والعضوية للسنة المالية 2018م، ومنح فرصة أخرى للمتأخرين عن السداد، تزيد عن شهرين، قبل فترة الانتخابات المُزمع عقدها في شهر نوفمبر القادم في مدينة بنغازي”.

وأوضح حمزة، أنه بحسب لوائح النظام الأساسي للنقابة، لا يحقّ لمن لم يقم بتسديد اشتراكه السنوي، المشاركة في الانتخابات لمجلس إدارة النقابة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن طريقة السداد، تتمثل في إيداع القيمة المحددة وهي (50) دينار في حساب النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بمصرف التجارة والتنمية، ويُعتد بقسيمة الإيداع. (وال-بنغازي) ع ط/ ر ت

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