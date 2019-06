ثنائية أرجنتينية نظيفة في الشباك القطرية ضمن كوبا أمريكا 2019

تمكن المنتخب الأرجنيتي من بلوغ ربع نهائي كوبا أمريكا، بفوزه بثنائية نظيفة على المنتخب القطري أمس الأحد، في المرحلة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

حيث سجل ثنائية المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وسيرجيو أغويرو.

ورفع المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق 5 نقاط خلف المنتخب الكولومبي على منتخب باراغواي الثالث بنقطتين، فيما تجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

أما في المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها فاز المنتخب الكولومبي على نظيره باراغواي بهدف نظيف.

