تشيلي تواجه الارغواي في نهائي مبكر بالكوبا

تتجه الأنظار فجر الثلاثاء لأقوى مباريات دور المجموعات في كوبا أميركا في مواجهة حامل اللقب منتخب تشيلي أحد أكبر المرشحين للفوز بهذه النسخة منتخب الأورغواي، نتيجة الفوز لتشيلي أو التعادل تعني ضمان المنتخب الأحمر لصدارة المجموعة ومواجهة منتخب البيرو في الجولة المقبلة وبالتالي تجنب مواجهة كولومبيا القوية .

أما منتخب الأورغواي لتجنب سيناريو الاصطدام بكولومبيا لا بديل له عن الفوز، هذه الفرضيات تجعلنا نضمن مواجهة قوية بين المنتخبين.

وفي اللقاء الآخر الذي لا يقل إثارة بين اليابان صاحبة النقطة الوحيدة والأكوادور التي مازالت تبحث عن أولى نقاطها يدخل المنتخبان بخيار واحد وهو الفوز للعبور كأفضل منتخب ثالث أما نتيجة التعادل فتعني تأهل منتخب البارغواي صاحب النقطيتن بفارق الأهداف.

وأيا كان المتأهل فإن المهمة المقبلة ستكون قوية للغاية عند مواجهة البرازيل صاحبة الأرض والجمهور في الدور المقبل من البطولة.

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