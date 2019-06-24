المايسترو “102” لقب في ملاعب التنس

حقق المصنف الثالث عالمياً السويسري روجر فيدرر لقبه الـ102 في مسيرته الإحترافية بملاعب التنس بعد تحقيقه لقب بطولة هاله المفتوحة ذات الـ250 نقطة .

ويعد اللاعب صاحب الـ37 عاماً واحداً من أبرز لاعبي التنس التاريخيين في ملاعب الكرة الصفراء حيث أحرز لقبه الثالث هذا الموسم بعد التتويج ببطولة دبي ولقب بطولة ميامي للأساتذة ليؤكد فيدرر جاهزيته لخوض بطولة ويمبلدون المفتوحة أحدى بطولات الغراند سلام والتي تنطلق الأيام القادمة حيث يسعى للتتويج بها للمرة التاسعة في تاريخه .

وفيما يلي أرقام ألقاب المايسترو السويسري :-

20 لقباً في سلسلة الغراند سلام

توج 28 مرة في بطولات الماسترز

22 لقباً في فئة الـ500 نقطة

26 لقباً في فئة الـ250 نقطة

تحصل على 6 بطولات في كأس الماسترز

أكثر لاعب يتوج بالألقاب بالملاعب العشبية بـ19 لقب

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