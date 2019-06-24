محبي الفرجاني ساسي يغزون ملعب السويس

ستكون المدرجات ممتلئة في ملعب السويس في مباراة تونس وإنغولا، بعد أن نفدت تذاكر اللقاء منذ أكثر من ثلاثة أيام في مباراة ليست ذات أهمية كبيرة وليس عليها رهان يحتسب، ولا جماهير تونس وصلت ولاجمهور إنغولا حضر.

ولكن نسور قرطاج يملكون في تشكيلتهم لاعبا خطف قلوب الزملكاوية فجعلهم يقتنون التذاكر لمتابعة نجمهم المفضل الفرجاني ساسي، و سيحظى به المنتخب التونسي بدعم جماهيري مصري في أول ظهور له في “كان” مصر 2019 في مواجهته للمنتخب الإنغولي.

وأعدت الان كتيبة جيراس العدة جيدا وخاضت مباريات ودية تأهبا لهذا العرس الأفريقي والتي كان من أبرزها مباراته الودية مع كرواتيا والتي فاز فيها نسور قرطاج بنتيجة بهدفين لهدف.

ويملك المنتخب التونسي حظوظا وافرة للمضي قدما في هذه البطولة التي ستشهد منافسة قوية بين عرب أفريقيا، إذ يعتبرون الأبرز إلى جانب السنغال والكاميرون ونيجيريا وغانا.

وستكون مباراة اليوم مهمة جدا لأبناء قرطاج فهي ستكشف عن الشكل الحقيقي للمنتخب وستعطي دافعا للمواصلة اذ ما استطاع رفاق المساكني تحقيق فوز مقنع.

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