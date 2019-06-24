ناشؤو المضرب الليبيون أفضل منتخب صاعد

تمكن منتخب ليبيا للناشئين لكرة المضرب من الحصول على كأس أفضل منتخب صاعد ضمن بطولة أفريقيا تحت أربعة عشر عاما والتي اختتمت بالجزائر الأيام الماضية.

وجاء اللاعب إلياس إسكندر في المركز الثالث عشر فيما حل اللاعب عبد الله الموهوب في المرتبة التاسعة عشرة وهشام الفزاني في المركز العشرين ضمن تصنيف البطولة .

وكان اللاعب البوتسواني ستسو ديزل قد توج بالمركز الأول فيما جاء المصري هادي الكردي في المرتبة الثانية بإشراف المدرب معتصم هلال حيث شارك في البطولة أكثر من ثلاثين لاعبا من دول ليبيا والجزائر والمغرب ومصر وجنوب أفريقيا إضافة إلى عدد من الدول الأخرى.

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