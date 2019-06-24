بداية قوية لـ”محاربو الصحراء” بالكان

حققت الجزائر بداية موفقة في أمم أفريقيا بفوزها على كينيا بثنائية دون رد لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات من المجموعة الثالثة.

ودخل الخضر المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى حيث تمكن المهاجم بغداد بونجاح من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة الـ34 من علامة الجزاء، وعزز نجم مانشستر سيتي رياض محرز ثنائية محاربي الصحراء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الكيني الوصول لشباك المنتخب الجزائري لكن دون جدوى لتحصد الجزائر أول ثلاث نقاط لها في المجموعة والتي تضم إلى جانبها السنغال وتنزانيا.

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