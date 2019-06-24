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بداية قوية لـ”محاربو الصحراء” بالكان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت الجزائر بداية موفقة في أمم أفريقيا بفوزها على كينيا بثنائية دون رد لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات من المجموعة الثالثة.

ودخل الخضر المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى حيث تمكن المهاجم بغداد بونجاح من افتتاح أهداف المباراة في الدقيقة الـ34 من علامة الجزاء، وعزز نجم مانشستر سيتي رياض محرز ثنائية محاربي الصحراء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب الكيني الوصول لشباك المنتخب الجزائري لكن دون جدوى لتحصد الجزائر أول ثلاث نقاط لها في المجموعة والتي تضم إلى جانبها السنغال وتنزانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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