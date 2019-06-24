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الرجاء يوقف المفاوضات مع الورفلي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي إيقافها المفاوضات من أجل تمديد إعارة المدافع الدولي سند الورفلي.

وأرجع الرجاء توقف المفاوضات للقيمة المالية العالية التي طلبها الورفلي، ويملك المدافع الليبي عدة عروض احترافية منها الترجي التونسي والأهلي المصري والنصر السعودي حسب ما أفصح عنه مقربون من نادي الأهلي طرابلس الذي لايزال يملك عقد سند الورفلي حتى موسم 2021، وستكشف الأيام المقبلة من الميركاتو عن الوجهة المقبلة للورفلي الذي توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي الموسم الماضي مع الرجاء المغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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