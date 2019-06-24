الرجاء يوقف المفاوضات مع الورفلي

أعلنت إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي إيقافها المفاوضات من أجل تمديد إعارة المدافع الدولي سند الورفلي.

وأرجع الرجاء توقف المفاوضات للقيمة المالية العالية التي طلبها الورفلي، ويملك المدافع الليبي عدة عروض احترافية منها الترجي التونسي والأهلي المصري والنصر السعودي حسب ما أفصح عنه مقربون من نادي الأهلي طرابلس الذي لايزال يملك عقد سند الورفلي حتى موسم 2021، وستكشف الأيام المقبلة من الميركاتو عن الوجهة المقبلة للورفلي الذي توج بلقب الكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي الموسم الماضي مع الرجاء المغربي.

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