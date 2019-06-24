“الخبطة الرابعة” ب”رأس نيمار”.. تعرف عليها

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يقول المثل أن “خبطتان بالرأس.. تُوجِع”، لكن اللاعب البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا تلقى سيلا من الخبطات، ولا يزال صامدا رغم قسوة الخبطات التي بدأت مع شهر يونيو الحالي، إذ جاء استطلاع الرأي الذي أجرته رابطة جماهير نادي برشلونة الإسباني ليكشف أن أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم لم يعد مرغوبا به داخل أسوار ملعب كامب نو، إذ صوّت نحو 71% بعدم رغبتهم بعودة نيمار إلى “برسا” الموسم المقبل بعد أن تأكد رسميا بأن نيمار قد فاتح إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعدم رغبته ارتداء قميص النادي الباريسي الموسم المقبل.

سلسلة من النكسات أصابت الموهبة الكروية البرازيلية طيلة الأسابيع القليلة الماضية، إذ افتتح شهر يونيو بقرار لافت ومثير للجدل من الإدارة الفنية للمنتخب البرازيلي بتجريد نيمار من “شارة القيادة” ل”السليساو”، وهو أمر فسرته صحف رياضية برازيلية بأن نيمار قد ارتكب سلسلة من السلوكيات المثيرة للجدل أثناء مباريات لعبها مع منتخب بلاده، أو مع النادي الفرنسي، الأمر الذي تطلب تغييرا في هوية اللاعب الذي سيقود “السليساو” في بطولة كأس كوبا أميركا التي بدأت قبل نحو أسبوع، فيما كانت إحدى نكسات نيمار أيضا عدم تمكنه من اللعب مع منتخب بلاده في هذه البطولة بسبب إصابة مفاجئة.

ويتعرض نيمار لمزاعم تُفيد بارتكابه جرائم عنف واغتصاب وهو ما ينفيه اللاعب البرازيلي، الذي يحاول الهروب من الدوري الفرنسي، والعودة إلى الدوري الإسباني، فيما يجري الحديث بكثافة عن اتصالات بعيدا عن الأضواء بين “الكامب نو” و”حديقة الأمراء” لتسوية عودة نيمار إلى صفوف “برسا” الأسبوع المقبل، وسط معلومات إضافية تقول إن نادي ريال مدريد يفكر هو الآخر بالدخول على خط أزمة نيمار، والسعي ل”جس نبض” ضمه إلى كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان الموسم المقبل، فيما لا يزال الشرط الجزائي وقيمة انتقال نيمار إلى الدوري الإسباني عصية على اتمام صفقة عودته إلى “الليغا”.

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