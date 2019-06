يتطلع نجم منتخب تونس نعيم السليتي في أن يتمكن من قيادة منتخب بلاده للتخلص من عقدته في كأس أمم إفريقيا المقامة في نسختها الـ32 في مصر، وتكرار إنجاز 2004 حين توج نسور قرطاج باللقب.

حيث قال لاعب نادي ديغون الفرنسي في مقابلة صحفية إنه يأمل بتحقيق الإنجاز بصحبة الجيل الحالي، الذي يشرف عليه الفرنسي ألان جيريس.

وبشأن قدرة الجيل الحالي على تكرار إنجاز عام 2004، حين توج المنتخب التونسي بكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه والأخيرة حتى الآن، قال السليتي:

“في 2004، خرجت إلى الشارع مع العلم التونسي، كنت أصرخ في كل مكان في مرسيليا حيث ترعرع، كانت ذكريات رائعة! نحن أيضاً نملك جيلاً جيداً، الأمور منوطة بنا، على صعيد مسيرتي، ستكون خيبة كبيرة إذا لم أحقق شيئاً مع المنتخب الوطني، أحاول أن أتسلق المراحل خطوة خطوة على صعيد النادي، مع المنتخب، الأمر مماثل.”.

أما بالنسبة لعقدة الدور ربع النهائي التي لازمت تونس منذ التتويج باللقب عام 2004، علق السليتي قائلاً:

“نرغب في تخطي هذا الحاجز، في كل مرة، تحسم الأمور بتفاصيل صغيرة، في كأس أمم إفريقيا الأخيرة شعرنا بالإحباط بعد المباراة، شعرنا أنه كان بإمكاننا الذهاب حتى النهاية بما أننا كنا نملك فريقاً رائعاً، في كل نسخة ينتهي مشوارنا عند ربع النهائي، لدينا هذا الطموح بالوصول إلى نصف النهائي على أقل تقدير، والآن، الملعب هو الحكم”.

هذا ويخوض منتخب تونس اليوم مباراته الأولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بمواجهة أنغولا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً مالي وموريتانيا.

The post السليتي يتطلع لقيادة المنتخب التونسي إلى نهائيات أمم أفريقيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا