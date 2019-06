التحدي يهدي الذهب لليبيا

توج فريق التحدي طمينة بلقب أول بطولة أفريقية للأندية الأبطال لكرة القدم المصغرة والتي أقيمت في تونس بفوزه على بطل الدوري التونسي فريق ترنجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعد بطل الدوري الليبي في الموسم الأخير واحداً من أبرز الفرق التي شاركت في البطولة حيث وصل إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز فريق مشعل بجاية الجزائري بركلات الترجيح بثلاث ركلات مقابل ركلة واحدة بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل بأربعة أهداف لمثلها .

ووضعت القرعة فريق التحدي ضمن فرق المجموعة الأولى مع فريق مستقبل هبيرة التونسي مستضيف البطولة إضافة إلى اتحاد الرياضي الحمامات التونسي وسافيدك من جيبوتي .

وتعد كرة القدم المصغرة في ليبيا واحدة من أهم الرياضات التي يهتم بها الشارع الرياضي الليبي، فاللعبة التي تلقى رواجاً كبيراً في كل أحياء ليبيا تزخر بالمواهب التي تصدر عدداً كبيراً من اللاعبين للفرق المحلية والمنتخب الوطني.

تكريم للحكام

وأنهى حكام ليبيا الدوليون مصباح أبو القوادر إضافة إلى الحكم طه زوبي وصلاح تكالة مشاركتهم في إدارة مباريات البطولة والتي أسدل عليها الستار حيث نال الحكام الليبيون استحسان لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم المصغرة.

حلم المونديال

ويشارك منتخبنا الوطني بكأس العالم لكرة القدم المصغرة للمرة الثانية بمشاركة 32 منتخباً عالمياً والتي ستحتضنها مدينة بيرت الأسترالية، حيث جاء منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الثانية إلى جانب المجر وإنجلترا والسعودية حيث يأمل المنتخب واتحاد الكرة المصغرة المشاركة بصورة لافتة في الحدث العالمي.

وعبر المنتخب الوطني إلى بطولة العالم بعدما تحصل على المرتبة الرابعة في كأس أفريقيا والتي استضافتها العاصمة طرابلس في مايو الماضي إلى جانب كوت ديفوار والسنغال إضافة إلى المنتخب التونسي.

