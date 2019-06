قام مهاجم منتخب الأرجنتين لكرة القدم، سيرخيو أغويرو بالتوعد بالانتقام من زميله النجم ليونيل ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على نظيره القطري بنتيجة 2-0، في بطولة كوبا أمريكا 2019.

حيث صرح سيرخيو أغويرو عقب المباراة مازحاً بأنه سينتقم من قائد التانغو ليونيل ميسي بسبب التقاط الأخير صورة له وهو نائم في غرفته بمقر إقامة بعثة منتخب الأرجنتين في البرازيل، وقال أغويرو:

“لقد كنت نائماً ولا بد لي من الانتقام، لن اتحدث عن الأمر ولكنكم كصحفيين ستعرفون قريباً”.

هذا وساهم أغويرو في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا 2019، بتسجيله هدف الأمان الثاني له في مرمى نظيره القطري، خلال المباراة التي جرت بينهما أمس الأحد، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.

كما احتل منتخب التانغو المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، وبالتالي سيواجه نظيره الفنزويلي، وصيف بطل المجموعة الأولى، في دور الثمانية للبطولة.

The post بعد الفوز على منتخب قطر.. لماذا يريد أغويرو الانتقام من ميسي؟ appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا