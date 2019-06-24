برغش يلتقي مرشح رئاسة الاتحاد الدولي لكرة السلة

بحث رئيس الاتحاد العام لكرة السلة فؤاد برغش سبل تطوير اللعبة في ليبيا من خلال لقاء جمعه برئيس الاتحاد المالي السابق والمرشح لرئاسة الاتحاد الدولي هامان نيانق في العاصمة المالية باماكو على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

وبحسب تصريحات الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة السلة جمال مفتاح، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص مصلحة السلة الليبية وكيفية تطويرها والاستفادة من التجربة المالية في الكرة البرتقالية، وتطرقا أيضا لدعم الاتحاد الدولي لليبيا في الفترات المقبلة من خلال تقديم دورات تأهيلية للحكام والمدربين.

واختتم اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في العاصمة المالية باماكو بالعديد من المخرجات أهمها انتخاب عمر البرشوشي رئيسا للمنطقة الأفريقية الأولى للولاية الثالثة على التوالي.

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