انتخاب موزمبيقي رئيسا للاتحاد الأفريقي لكرة السلة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة السلة في اجتماعاتها التي اختتمت في العاصمة المالية باماكو الموزمبيقي أنيبال رئيسا للاتحاد لغاية 2023.

ويمتلك ماف سجلا رياضيا قويا، إذ يترأس اللجنة الأولمبية الموزمبيقية منذ عام 2017 كما كان لاعبا سابقا في كرة السلة بين أعوام 1997 حتى 2005.

وقبل وصوله إلى منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة السلة شغل أنيبال منصب رئاسة المنطقة الأفريقية السادسة منذ عام 2014 ويسعى جاهدا لإحداث طفرة في لعبة كرة السلة وللقيام بجملة من الإصلاحات التي ستخدم اللعبة في أفريقيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية