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كوت ديفوار تهزم جنوب أفريقيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح المنتخب الإيفواري في تحقيق فوزه الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 64 بواسطة جونثان كوديجيا في اللقاء الذي أقيم في ستاد السلام بإدارة الحكم مصطفى غربال.

ويتواجد المنتخب الإيفواري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات المغرب ونامبيا وجنوب أفريقيا ويطمح لتحقيق صدارة المجموعة وتفادي المواجهات الصعبة في الأدوار المقبلة.

وكان المنتخب المغربي قد تمكن في ذات المجموعة من تحقيق الفوز على حساب نامبيا في لقائه الأول مساء أمس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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