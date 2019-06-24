كوت ديفوار تهزم جنوب أفريقيا

نجح المنتخب الإيفواري في تحقيق فوزه الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة على الأراضي المصرية بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 64 بواسطة جونثان كوديجيا في اللقاء الذي أقيم في ستاد السلام بإدارة الحكم مصطفى غربال.

ويتواجد المنتخب الإيفواري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات المغرب ونامبيا وجنوب أفريقيا ويطمح لتحقيق صدارة المجموعة وتفادي المواجهات الصعبة في الأدوار المقبلة.

وكان المنتخب المغربي قد تمكن في ذات المجموعة من تحقيق الفوز على حساب نامبيا في لقائه الأول مساء أمس.

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