خطر “الموت المفاجئ” يهدد نجم الكاميرون

انتهى مشوار لاعب المنتخب الكاميروني وفريق مارتيمو البرتغالي جويل تاجو في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه يعاني من مشكلة في الشريان التاجي للقلب.

وأوضح الجهاز الطبي للمنتخب الكاميروني أن اللاعب يواجه خطر “الموت المفاجئ” حال استمر في امتهان كرة القدم ما اضطر المنتخب الكاميروني لاستبداله قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأسود بمنتخب غينيا بيساو في افتتاح مبارياتهم ببطولة أمم أفريقيا.

ويتواجد المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة بجانب منتخبات غينيا بيساو وبنين وغانا حيث ستقام جميع المباريات في ستاد الإسماعيلية.

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