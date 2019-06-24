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خطر “الموت المفاجئ” يهدد نجم الكاميرون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهى مشوار لاعب المنتخب الكاميروني وفريق مارتيمو البرتغالي جويل تاجو في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أنه يعاني من مشكلة في الشريان التاجي للقلب.

وأوضح الجهاز الطبي للمنتخب الكاميروني أن اللاعب يواجه خطر “الموت المفاجئ” حال استمر في امتهان كرة القدم ما اضطر المنتخب الكاميروني لاستبداله قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأسود بمنتخب غينيا بيساو في افتتاح مبارياتهم ببطولة أمم أفريقيا.

ويتواجد المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة بجانب منتخبات غينيا بيساو وبنين وغانا حيث ستقام جميع المباريات في ستاد الإسماعيلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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