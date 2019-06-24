استبعاد لاعب كاميروني من أمم أفريقيا بسبب خطر الموت المفاجئ

وورد في بيان للاتحاد “طبيب الأسود غير المروضة (لقب المنتخب) البروفسور وليام نغاتشو، اكتشف لدى المهاجم جويل تاغويو، أحد اللاعبين الـ23 في تشكيلة (المدرب الهولندي) كلارنس سيدورف في أمم إفريقيا، تشوها في الشريان التاجي، مع خطر فعلي بالموت المفاجئ”.

وأوضح البيان أن سيدورف “قرر عدم الإقدام على أي مخاطرة بشأن اللاعب الذي سيترك الفريق قبل 24 ساعة من مباراته الأولى” ضمن المجموعة السادسة ضد غينيا بيساو في الاسماعيلية الثلاثاء.

ويدافع تاغويو (25 عاما) عن ألوان نادي ماريتيمو في الدرجة البرتغالية الأولى، معارا من نادي كروزيرو البرازيلي.

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