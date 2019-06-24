برغش لـ218: اجتماعات باماكو لمصلحة السلة الليبية

ذكر رئيس الاتحاد العام لكرة السلة فؤاد برغش أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي الذي استضافته عاصمة مالي باماكو سيعود بالنفع على اللعبة في ليبيا.

وقال برغش في تصريحات خاصة لـ218، الاثنين، إن الزيارة في الأساس بنيت لدعم عمر البرشوشي رئيس المنطقة الأفريقية الأولى الذي تمكن من تمثيل ليبيا في المنصب ذاته للولاية الثالثة على التوالي.

وعقب نهاية الاجتماعات، التقى برغش والأمين العام للاتحاد العام لكرة السلة جمال مفتاح مع رئيس الاتحاد الأفريقي الذي أبدى استعداده للوقوف مع لعبة كرة السلة في ليبيا من خلال تقديم دورات للمدربين والحكام والإداريين للارتقاء بالمستوى العام للعبة شرط استقرار الأوضاع الأمنية لتنفيذ البرامج المتفق عليها.

وعبر برغش عن تفاؤله تجاه زيارة باماكو حيث تمكن الاتحاد العام لكرة السلة من الاتفاق مع الاتحاد الأفريقي على التواصل المستمر في اجتماعته المقبلة والتكاتف المستقبلي الذي يصب في مصلحة لعبة كرة السلة.

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